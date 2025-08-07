"Зенит" отказался продавать своего защитника в "Ахмат" - Metaratings

Как утверждает источник, "Ахмат" отправлял запрос на трансфер защитника "Зенита" Арсена Адамова, однако получил отказ. Сообщается, что футболист намерен закрепиться в основном составе петербуржцев.
25-летний Адамов является воспитанником грозненской академии. За клуб с берегов Невы футболист выступает с 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2026 года.
Напомним, минувший сезон Адамов провел в "Ахмате" на правах аренды. В 36 матчах за грозненцев он отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Зенит"