Жирков: "Зенит" популярнее "Спартака" в последние годы из-за побед в чемпионате и еврокубков

«Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки. У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды. Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы», — заявил Жирков «СЭ».
Напомним, что по результатам опроса читателей Rusfootball.info самым популярным клубом в России с большим отрывом стал московский «Спартак», который набрал 4132 голоса (42,02%).
Второе место досталось петербургскому «Зениту», набравшему 1679 голосов (17,08%). Топ-3 замкнул столичный ЦСКА — 1505 голосов (15,31%).
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.
