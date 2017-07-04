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Валерий Газзаев: эта сборная России не готова к чемпионату мира

Известный специалист Валерий Газзаев выразил уверенность в том, что нынешняя сборной России под руководством Станислава Черчесова не способна добиться большого результата на чемпионате мира в 2018 году.

– Как бы вы оценил выступление сборной России под началом Черчесова на Кубке конфедераций?

– У меня есть четкое понимание. Дело в том, что у нас остался год до чемпионата мира и год наших надежд, – сказал Газзаев в эфире программы "Тотальный разбор". - Потому что все мы хотим, чтобы наша сборная выступила удачно с точки зрения результата. Потому что результат определяет все. Мы прямо должны сказать – эта сборная России не готова к чемпионату мира. Тренерский штаб посмотрел на ближайший резерв и сделает соответствующие выводы. В таком составе очень сложно будет нам чего-то добиться на чемпионате мира.

– Мы должны провести какие-то изменения. Все переживают и президент РФ в том числе. Посмотрите, какую прекрасную инфраструктуру создали, объекты социальной значимости, тысячи и тысячи рабочих мест, – продолжил Газзаев. – Но на этих прекрасных стадионах мы же должны показывать результат. Эти изменения должен делать исполком РФС, руководитель Российского футбольного союза. У нас 105 профессиональных футбольных клубов, в мире ни у кого столько нет. Надо за качеством гнаться, а не за количеством.

"Матч ТВ"
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 00:40
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 03:07) #
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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 02:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
констататор хренофф, ты и с гораздо лучшим составом в лужу сел. Зачем умничать и повторять очевидные для всех вещи, если предложить нечего?!
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:07) #
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Опять черножопики.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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