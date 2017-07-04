Валерий Газзаев: эта сборная России не готова к чемпионату мира

Известный специалист Валерий Газзаев выразил уверенность в том, что нынешняя сборной России под руководством Станислава Черчесова не способна добиться большого результата на чемпионате мира в 2018 году.– У меня есть четкое понимание. Дело в том, что у нас остался год до чемпионата мира и год наших надежд, – сказал Газзаев в эфире программы "Тотальный разбор". - Потому что все мы хотим, чтобы наша сборная выступила удачно с точки зрения результата. Потому что результат определяет все. Мы прямо должны сказать – эта сборная России не готова к чемпионату мира. Тренерский штаб посмотрел на ближайший резерв и сделает соответствующие выводы. В таком составе очень сложно будет нам чего-то добиться на чемпионате мира.– Мы должны провести какие-то изменения. Все переживают и президент РФ в том числе. Посмотрите, какую прекрасную инфраструктуру создали, объекты социальной значимости, тысячи и тысячи рабочих мест, – продолжил Газзаев. – Но на этих прекрасных стадионах мы же должны показывать результат. Эти изменения должен делать исполком РФС, руководитель Российского футбольного союза. У нас 105 профессиональных футбольных клубов, в мире ни у кого столько нет. Надо за качеством гнаться, а не за количеством.