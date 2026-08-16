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"Чистяков убил эту игру! Видимо, в Питере нужно так судить". Силкин - о поражении "Динамо"

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 4-го тура между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Сергея Семака.

"Мне не хочется ничего говорить об этой игре, так как это просто позор. Судья Чистяков убил эту игру!

Просто ужасное решение он принял, назначив пенальти в ворота "Динамо". До этого момента динамовцы здорово играли, имели моменты, но одно решение судьи все изменило. Кто знает, как бы все пошло дальше. Но, видимо, в Питере именно так и нужно судить. По игре "Динамо" смотрелось лучше "Зенита". С этим трудно будет поспорить", — сказал Силкин.

"Зенит" набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. "Динамо" с 4 очками располагается на 10-й строчке.

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