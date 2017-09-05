Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:08
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Владимир Путин 9 сентября в "Лужниках" встретится с главой ФИФА Инфантино
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 9 сентября встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино на открытии реконструированных "Лужников".
"Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно", – сказал Песков.
В "Лужниках" пройдет церемония, символизирующая начало тура кубка мира, который будет вручен победителю ЧМ-2018.
В мероприятии также примут участие президент РФС Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
"Р-Спорт"
"Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно", – сказал Песков.
В "Лужниках" пройдет церемония, символизирующая начало тура кубка мира, который будет вручен победителю ЧМ-2018.
В мероприятии также примут участие президент РФС Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
"Р-Спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.