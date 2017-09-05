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Владимир Путин 9 сентября в "Лужниках" встретится с главой ФИФА Инфантино

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 9 сентября встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино на открытии реконструированных "Лужников".

"Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно", – сказал Песков.

В "Лужниках" пройдет церемония, символизирующая начало тура кубка мира, который будет вручен победителю ЧМ-2018.

В мероприятии также примут участие президент РФС Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

"Р-Спорт"
Теги: Путин
Сегодня, 19:07
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