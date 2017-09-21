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Алексей Сорокин: сборная России на ЧМ-2018 способна дать результат, заслуживаемый ее болельщиками

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года способна показать результат, который заслуживают ее болельщики, заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"На Кубке конфедераций сборная России показала себя стойкой и волевой командой, при этом очевидно, что ей противостояли одни из лучших команд мира. У команды есть время, чтобы сплотиться, а воля к победе должна помочь пройти как можно дальше. Мы, естественно, в этом заинтересованы, чтобы интерес к турниру в стране держался на пике максимально долго. У сборной России есть все, чтобы добиться результата, который заслуживают любители футбола в стране", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин Сборная России
Сегодня, 01:07
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