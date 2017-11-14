Игорь Лебедев: я обратился к Собянину, после матча с Аргентиной было много нареканий

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:59
Роман Зобнин: на чемпионате мира проверю свои силы и посмотрю, готов ли я ехать в европейский чемпионат
Роман Зобнин: на чемпионате мира проверю свои силы и посмотрю, готов ли я ехать в европейский чемпионат
02:51
Главный тренер сборной Нигерии: важно посмотреть, как здесь все устроено перед приездом в Россию в 2018 году
Главный тренер сборной Нигерии: важно посмотреть, как здесь все устроено перед приездом в Россию в 2018 году
Вчера, 23:38
Сборная Албании на выезде выиграла у Турции
Сборная Албании на выезде выиграла у Турции
Вчера, 23:37
Дик Адвокат: в 2012 году на Евро у меня наворачивались слёзы во время гимна сборной России
Дик Адвокат: в 2012 году на Евро у меня наворачивались слёзы во время гимна сборной России
Вчера, 23:12
Дидье Дрогба в следующем году завершит карьеру
Дидье Дрогба в следующем году завершит карьеру
Вчера, 22:46
Джон Оби Микел: это очень хороший показатель, что Аргентина выбрала нас в качестве соперника
Джон Оби Микел: это очень хороший показатель, что Аргентина выбрала нас в качестве соперника
Вчера, 22:14
Италия - Швеция: стали известны стартовые составы (2)
Италия - Швеция: стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 21:43
Перед матчем сборной Грузии сожгли флаг ЛГБТ-сообщества (2)
Перед матчем сборной Грузии сожгли флаг ЛГБТ-сообщества (2)
Вчера, 21:29
Начо: сборная Испании хорошо прошла групповой турнир ЧМ-2018, нужно продолжать в том же духе
Начо: сборная Испании хорошо прошла групповой турнир ЧМ-2018, нужно продолжать в том же духе
Вчера, 21:07
"Анжи Арена" сертифицирована еще на два года
"Анжи Арена" сертифицирована еще на два года
Вчера, 20:47
Серхио Рамос выложил фотографию с Забивакой
Серхио Рамос выложил фотографию с Забивакой
Вчера, 20:35
Александр Мостовой: в России не всем нравится Черчесов (2)
Александр Мостовой: в России не всем нравится Черчесов (2)
Вчера, 20:19
Зрители на матче Россия - Испания отдельно смогут следить за игрой Иньесты или Глушакова (11)
Зрители на матче Россия - Испания отдельно смогут следить за игрой Иньесты или Глушакова (11)
Вчера, 20:05
Жерар Гоу может продолжить карьеру в одном из клубов Москвы (4)
Жерар Гоу может продолжить карьеру в одном из клубов Москвы (4)
Вчера, 19:42
Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (10)
Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (10)
Вчера, 19:23
Сборная Армении выиграла у команды Кипра
Сборная Армении выиграла у команды Кипра
Вчера, 19:19
На матче "Краснодар" - "Спартак" ожидается аншлаг
На матче "Краснодар" - "Спартак" ожидается аншлаг
Вчера, 19:06
Хулен Лопетеги: Россия славится хорошими футболистами, этот матч станет для нас проверкой (7)
Хулен Лопетеги: Россия славится хорошими футболистами, этот матч станет для нас проверкой (7)
Вчера, 18:48
Ахмед Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА (7)
Ахмед Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА (7)
Вчера, 18:41
"Реал" готов продать Бэйла за 70-80 млн евро (3)
"Реал" готов продать Бэйла за 70-80 млн евро (3)
Игорь Лебедев: я обратился к Собянину, после матча с Аргентиной было много нареканий
Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поделился мнением об организации товарищеского матча между сборными России и Аргентины, состоявшемся в Москве на стадионе "Лужники" и завершившемся поражением россиян со счётом 0:1.
"После матча в "Лужниках" в Сети появилось много негативных высказываний от болельщиков, которые были вынуждены долго ждать выхода со стадиона, а потом по узкому коридору и в течение полутора часов добирались до самой дальней станции метро, которую только можно представить, хотя были станции ближе и удобнее. Плюс есть нарекания от местных жителей, в частности с Комсомольского проспекта, о том, что их правильно припаркованные машины рядом с домом были эвакуированы в соседние районы якобы по соображениям безопасности в связи с футбольным матчем. Реагируя на все эти обращения, мы с коллегой обратились к ГУ МВД и к мэру Собянину с просьбой разъяснить, кто занимался организацией подобного движения болельщиков, кто принимал решение об эвакуации автомобилей и кто вообще занимался вопросами, связанными с безопасностью вне стадиона. Основные нарекания были именно к той системе, которая была за пределами арены.
В "Лужниках" всё было прекрасно, как и сам стадион. Кроме того обратились с просьбой разъяснить, какие меры будут приняты, чтобы в будущем такого не повторялось. Если такое повторится на чемпионате мира с иностранными болельщиками, это будет позор для страны", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"После матча в "Лужниках" в Сети появилось много негативных высказываний от болельщиков, которые были вынуждены долго ждать выхода со стадиона, а потом по узкому коридору и в течение полутора часов добирались до самой дальней станции метро, которую только можно представить, хотя были станции ближе и удобнее. Плюс есть нарекания от местных жителей, в частности с Комсомольского проспекта, о том, что их правильно припаркованные машины рядом с домом были эвакуированы в соседние районы якобы по соображениям безопасности в связи с футбольным матчем. Реагируя на все эти обращения, мы с коллегой обратились к ГУ МВД и к мэру Собянину с просьбой разъяснить, кто занимался организацией подобного движения болельщиков, кто принимал решение об эвакуации автомобилей и кто вообще занимался вопросами, связанными с безопасностью вне стадиона. Основные нарекания были именно к той системе, которая была за пределами арены.
В "Лужниках" всё было прекрасно, как и сам стадион. Кроме того обратились с просьбой разъяснить, какие меры будут приняты, чтобы в будущем такого не повторялось. Если такое повторится на чемпионате мира с иностранными болельщиками, это будет позор для страны", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.