Александр Бубнов: сборной России досталась самая слабая группа

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
02:21
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
01:18
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вчера, 23:35
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (4)
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (4)
Вчера, 23:29
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
Вчера, 23:19
Валерий Рейнгольд: соперники сборной России тоже радуются, что попали к нам в группу (11)
Валерий Рейнгольд: соперники сборной России тоже радуются, что попали к нам в группу (11)
Вчера, 23:15
Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места
Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места
Вчера, 22:58
Андрей Червиченко: если дома не выходить из такой группы, футбол в России можно закрывать (6)
Андрей Червиченко: если дома не выходить из такой группы, футбол в России можно закрывать (6)
Вчера, 22:44
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (41)
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (41)
Вчера, 22:16
Миодраг Божович: мы не заслуживали поражения (8)
Миодраг Божович: мы не заслуживали поражения (8)
Вчера, 22:02
Денис Глушаков: мужики… Очень важная победа (24)
Денис Глушаков: мужики… Очень важная победа (24)
Вчера, 21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
Вчера, 21:37
Дмитрий Парфенов: ЦСКА нас переиграл по всем компонентам (9)
Дмитрий Парфенов: ЦСКА нас переиграл по всем компонентам (9)
Вчера, 21:34
Чемпионский характер вернулся? «Спартак» вырвал победу в Туле (22)
Чемпионский характер вернулся? «Спартак» вырвал победу в Туле (22)
Вчера, 21:22
ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно" (50)
ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно" (50)
Вчера, 21:02
Александр Кержаков: на 99,9% мы уже в 1/8 финала (28)
Александр Кержаков: на 99,9% мы уже в 1/8 финала (28)
Вчера, 20:58
Группа жизни. Какой получилась жеребьёвка чемпионата мира (1)
Группа жизни. Какой получилась жеребьёвка чемпионата мира (1)
Вчера, 20:20
Вячеслав Колосков: откровенно говоря, с жеребьевкой повезло (2)
Вячеслав Колосков: откровенно говоря, с жеребьевкой повезло (2)
Вчера, 20:17
Станислав Черчесов: сборная Уругвая преследовала команду России и всё равно достала (4)
Станислав Черчесов: сборная Уругвая преследовала команду России и всё равно достала (4)
Вчера, 19:50
Криштиану Роналду едет в Саранск. Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018 (11)
Криштиану Роналду едет в Саранск. Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018 (11)
Вчера, 19:46
ФИФА довольна ходом продаж билетов на ЧМ-2018
ФИФА довольна ходом продаж билетов на ЧМ-2018
Вчера, 19:45
Анзор Кавазашвили: это просто великая помощь Богом, всевышним. Я в восторге от жеребьевки!
Анзор Кавазашвили: это просто великая помощь Богом, всевышним. Я в восторге от жеребьевки!
Вчера, 19:13
Закидываем шапками арабов и боимся Кавани с Суаресом? В Москве прошла жеребьёвка ЧМ (69)
Закидываем шапками арабов и боимся Кавани с Суаресом? В Москве прошла жеребьёвка ЧМ (69)
Вчера, 18:28
"Арсенал" - "Спартак": Кутепов и Роша сыграют с первых минут (9)
"Арсенал" - "Спартак": Кутепов и Роша сыграют с первых минут (9)
Вчера, 18:25
ЦСКА и "Тосно" опубликовали стартовые составы
ЦСКА и "Тосно" опубликовали стартовые составы
Вчера, 18:22
ЦСКА: погода в Москве шепчет, но она лучше, чем в Хабаровске (1)
ЦСКА: погода в Москве шепчет, но она лучше, чем в Хабаровске (1)
Александр Бубнов: сборной России досталась самая слабая группа
Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018.
"Сборной России досталась самая слабая группа. Можно сказать, что из всех сборных больше всех повезло Уругваю. Честно, ничего не могу сказать по Саудовской Аравии. Знаю только, что сборная Саудовской Аравии и Россия – худшие участники ЧМ по рейтингу ФИФА. Да и про Египет тоже не могу многого сказать – у них есть один из лидеров "Ливерпуля" Салах. Также слышал, что ворота Египта будет защищать 45-летний вратарь. Это тоже показатель. Что касается, что у уругвайцев хорошая команда – Кавани и Суарес в нападении о многом говорят.
Наши просто обязаны выходить, железно обязаны, причем после двух туров. Нужно побеждать в первых двух турах и разыгрывать первое место с Уругваем. В случае прохода нам могут достаться Испания и Португалия, но здесь уже ничего не поделаешь. При любом раскладе для сборной России выход из группы будет успехом. Историческим достижением, ведь раньше мы никогда из группы не выходили.
Что касается самой сложной группы, то это – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"Сборной России досталась самая слабая группа. Можно сказать, что из всех сборных больше всех повезло Уругваю. Честно, ничего не могу сказать по Саудовской Аравии. Знаю только, что сборная Саудовской Аравии и Россия – худшие участники ЧМ по рейтингу ФИФА. Да и про Египет тоже не могу многого сказать – у них есть один из лидеров "Ливерпуля" Салах. Также слышал, что ворота Египта будет защищать 45-летний вратарь. Это тоже показатель. Что касается, что у уругвайцев хорошая команда – Кавани и Суарес в нападении о многом говорят.
Наши просто обязаны выходить, железно обязаны, причем после двух туров. Нужно побеждать в первых двух турах и разыгрывать первое место с Уругваем. В случае прохода нам могут достаться Испания и Португалия, но здесь уже ничего не поделаешь. При любом раскладе для сборной России выход из группы будет успехом. Историческим достижением, ведь раньше мы никогда из группы не выходили.
Что касается самой сложной группы, то это – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.