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Александр Бубнов: сборной России досталась самая слабая группа

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018.

"Сборной России досталась самая слабая группа. Можно сказать, что из всех сборных больше всех повезло Уругваю. Честно, ничего не могу сказать по Саудовской Аравии. Знаю только, что сборная Саудовской Аравии и Россия – худшие участники ЧМ по рейтингу ФИФА. Да и про Египет тоже не могу многого сказать – у них есть один из лидеров "Ливерпуля" Салах. Также слышал, что ворота Египта будет защищать 45-летний вратарь. Это тоже показатель. Что касается, что у уругвайцев хорошая команда – Кавани и Суарес в нападении о многом говорят.

Наши просто обязаны выходить, железно обязаны, причем после двух туров. Нужно побеждать в первых двух турах и разыгрывать первое место с Уругваем. В случае прохода нам могут достаться Испания и Португалия, но здесь уже ничего не поделаешь. При любом раскладе для сборной России выход из группы будет успехом. Историческим достижением, ведь раньше мы никогда из группы не выходили.

Что касается самой сложной группы, то это – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 01:50
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