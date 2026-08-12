"Болельщики считают, что это не уровень "Црвены Звезды". В Сербии высказались об уходе Станковича

Болельщики теперь недовольны им и считают, что это не специалист уровня "Црвены Звезды", - сказал Цветкович.
Деян Станкович вернулся в "Црвену Звезду" в декабре прошлого года. Под его руководством команда стала чемпионом Сербии.
Ранее "Црвена Звезда" дважды проиграла "Хапоэлю" из Беэр-Шевы (0:1, 0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и завершила свое выступление на турнире. Сегодня, 12 августа, клуб объявил об уходе серба с должности главного тренера.
Напомним, Станкович работал в "Спартаке" с июня 2024 по ноябрь 2025 года.
Источник: "СЭ"