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"Болельщики считают, что это не уровень "Црвены Звезды". В Сербии высказались об уходе Станковича

Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Црвена Звезда"
"Весной он сделал то, что должен, — выиграл чемпионат вместе с "Црвеной Звездой". Но провалился в отборочных матчах Лиги чемпионов. После этого ушел в отставку.

Болельщики теперь недовольны им и считают, что это не специалист уровня "Црвены Звезды", - сказал Цветкович.

Деян Станкович вернулся в "Црвену Звезду" в декабре прошлого года. Под его руководством команда стала чемпионом Сербии.

Ранее "Црвена Звезда" дважды проиграла "Хапоэлю" из Беэр-Шевы (0:1, 0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и завершила свое выступление на турнире. Сегодня, 12 августа, клуб объявил об уходе серба с должности главного тренера.

Напомним, Станкович работал в "Спартаке" с июня 2024 по ноябрь 2025 года.

Источник: "СЭ"

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