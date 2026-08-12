"Болельщики считают, что это не уровень "Црвены Звезды". В Сербии высказались об уходе Станковича

Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера "Црвены Звезды".

Фото: ФК "Црвена Звезда"

Болельщики теперь недовольны им и считают, что это не специалист уровня "Црвены Звезды", - сказал Цветкович.