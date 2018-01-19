Пивной спонсор ЧМ-2018 будет судиться с властями Ростова-на-Дону из-за запрета на продажу пива во время матчей ЧМ-2018

Компания "САН ИнБев", являющаяся официальным спонсором ФИФА на время чемпионата мира в категории "Пиво и пивные напитки", рассматривает возможность обращения в суд из-за запрета продажи алкоголя на стадионе "Ростов Арена" во время ЧМ-2018, сообщил член совета директоров, директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам "САН ИнБев" (российская структура AB InBev) Ораз Дурдыев.В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Международной федерации футбола (ФИФА) и ее партнерам продавать алкоголь в местах мероприятий ЧМ-2018. В июле 2017 года власти Ростовской области приняли постановление, по которому стадион "Ростов Арена", Театральная площадь города в зоне проведения фестиваля болельщиков, а также новый аэропорт "Платов" входят в перечень объектов, где не допускается продажа алкоголя. В департаменте потребительского рынка РИА Новости пояснили, что в региональное правительство с вопросами о возможности торговли алкогольной продукцией во время ЧМ-2018 уже обращалось АО "САН ИнБев". Все разъяснения, по словам представителя департамента, были даны компании на соответствующих рабочих встречах.