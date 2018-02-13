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Болельщики вдвое снизили использование пиротехники на матчах РФПЛ

Футбольные болельщики стали в два раза меньше использовать пиротехнику во время матчей чемпионата России.

Как сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин, использование технических средств позволило снизить градус напряжения в текущем сезоне.

"Об этом свидетельствует статистика по итогам шестого сезона-2017/2018 чемпионата России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона на 45% снизилось количество использования пиротехники, на 18% меньше стало оскорбительных и нецензурных реагирований, на 96,5% снизился материальный ущерб, причиненный стадионам", - цитирует Мейтина ТАСС.
Вчера, 23:28
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