Канчельскис обозначил главную задачу сборной России

"Думаю, что настроение у наших футболистов в порядке. Должны совместить и хорошую игру, и результат. Мы должны обыграть Никарагуа.
Сейчас многих футболистов вызывают, и это правильно, ведь наша нынешняя задача — смотреть молодежь. В ближайшее время мы не участвуем ни в каких турнирах, футболисты не молодеют, поэтому нужно омолаживать команду", — передаёт слова Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 27 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре национальная сборная России сыграет с командой Никарагуа. Встреча стартует в 19:30 мск.
В рамках мартовского сбора Россию также ждёт матч с Мали, который пройдёт 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.