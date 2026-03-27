Канчельскис обозначил главную задачу сборной России

Бывший российский футболист, главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.
Фото: сборная России
По мнению Канчельскиса, россияне должны показать хорошую игру и попытаться добиться положительного результата.

"Думаю, что настроение у наших футболистов в порядке. Должны совместить и хорошую игру, и результат. Мы должны обыграть Никарагуа.

Сейчас многих футболистов вызывают, и это правильно, ведь наша нынешняя задача — смотреть молодежь. В ближайшее время мы не участвуем ни в каких турнирах, футболисты не молодеют, поэтому нужно омолаживать команду", — передаёт слова Канчельскиса "Спорт-Экспресс".

Сегодня, 27 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре национальная сборная России сыграет с командой Никарагуа. Встреча стартует в 19:30 мск.

В рамках мартовского сбора Россию также ждёт матч с Мали, который пройдёт 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

