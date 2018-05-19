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Владимир Стогниенко: Игнашевич будет полезен сборной России, но это беда нашего футбола

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о вызове 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в сборную России в преддверии ЧМ-2018.

"Я думаю, что Сергей Игнашевич смелый человек, потому что мы прекрасно понимаем, насколько велики риски. Как я понимаю, все идет к тому, что он будет завершать карьеру, поэтому сыграет на домашнем чемпионате мира. Допускаю, что в условиях сборной, где у него все-таки будут партнеры помоложе, чем братья Березуцкие, с точки зрения движения где-то будет и попроще. Но понятно, что с братьями Березуцкими сыгранность отточена годами. Поэтому в глобальном смысле легче не будет.

Думаю, что Сергей Игнашевич, в роли основного игрока или игрока, который может выйти на поле при необходимости, сборной будет полезен. Это, в общем, беда нашей команды, да и всего нашего футбола. Годы идут, а у Сергея Игнашевича и братьев Березуцких по-прежнему нет конкурентов", - цитирует Стогниенко Sport24.ru.
Теги: Стогниенко Игнашевич Сборная России
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