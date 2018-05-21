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Станислав Черчесов: три дня пропуска – не очень хорошо для Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к ЧМ-2018.

– Перед чемпионатом мира лучше отъехать от места, где будем играть. Чтобы чуть в более спокойной обстановке здесь работать, в том числе и над коллективом, которой мог бы выступить достойно.

Дзюба в понедельник будет в общей группе?

– Пока не можем этого говорить. Мы уже хотели допустить его до общей группы, но на улице было прохладно, шел дождик – решили не рисковать. Он тренировался в зале. Но, как мне обещали, в понедельник будет солнце. Конечно, три дня пропуска – это не очень хорошо.

– Какое главное отличие от подготовки к Кубку конфедераций?

– Тот тренировочный процесс был правильный, команда прибавляла по ходу турнира. Но сделаем некоторые коррективы.

– Габулов приедет позже в сборную?

– Его команда сыграет последний матч, потом будет празднование. Мы направили им факс, но чисто юридически не имеем права его выдергивать пока из клуба. Тем более там есть проблема с вратарем. Но нам не впервой: в прошлом году ждали Габулова, когда он играл в стыковых матчах, а теперь – он выиграл чемпионство.

– Окончательный список на ЧМ назовете после игры с Австрией (30 мая)?

– Да, к четвертому числу заявка уже должна быть.

– Нет опасений по поводу здоровья Дзагоева?

– Футбола без этого не бывает. Поэтому вызвали больше футболистов. За месяц многое что может случиться.

"Матч ТВ"
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
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