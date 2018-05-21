Станислав Черчесов: три дня пропуска – не очень хорошо для Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к ЧМ-2018.– Перед чемпионатом мира лучше отъехать от места, где будем играть. Чтобы чуть в более спокойной обстановке здесь работать, в том числе и над коллективом, которой мог бы выступить достойно.– Пока не можем этого говорить. Мы уже хотели допустить его до общей группы, но на улице было прохладно, шел дождик – решили не рисковать. Он тренировался в зале. Но, как мне обещали, в понедельник будет солнце. Конечно, три дня пропуска – это не очень хорошо.– Тот тренировочный процесс был правильный, команда прибавляла по ходу турнира. Но сделаем некоторые коррективы.– Его команда сыграет последний матч, потом будет празднование. Мы направили им факс, но чисто юридически не имеем права его выдергивать пока из клуба. Тем более там есть проблема с вратарем. Но нам не впервой: в прошлом году ждали Габулова, когда он играл в стыковых матчах, а теперь – он выиграл чемпионство.– Да, к четвертому числу заявка уже должна быть.– Футбола без этого не бывает. Поэтому вызвали больше футболистов. За месяц многое что может случиться.