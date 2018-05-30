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На тренировке сборной Германии произошла потасовка между футболистами

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих во время одной из тренировок команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 устроил потасовку с партнером по линии обороны Антонио Рюдигером, сообщает Bild.

По информации издания, конфликт разгорелся из-за грубой игры одного из футболистов.

Урегулировал инцидент член тренерского штаба, лучший бомбардир в истории мировых первенств Мирослав Клозе.
Теги: Сборная Германии Киммих Рюдигер Клозе
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