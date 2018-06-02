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Сергей Анохин: Мутко никуда не собирается уходить

Вице-президент РФС, президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин рассказал о будущем Виталия Мутко в российском футболе.

– Что имел в виду Виталий Мутко, когда говорил, что делегаты РФС могут не увидеть его через 3–4 месяца?

– Возможно, это было неправильно истолковано. Виталий Леонтьевич всегда любит говорить от сердца. Наверное, через 3–4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему. Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается уходить.

– Что произойдет, если его апелляция в CAS на свою пожизненную дисквалификацию в МОКе не будет удовлетворена?

– Считаю, что CAS никак не повлияет на работу Мутко в РФС. Да, сегодня его полномочия приостановлены, и сейчас мы расшифруем эту статью о возможности приостановления президентом своих полномочий в уставе РФС.

Но в целом на работу Виталия Леонтьевича во главе нашего футбола может повлиять только его занятость на новой должности — заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Но мы все заняты. Я тоже работаю в бизнесе. Как сказал Виталий Леонтьевич, он ни копейки не заработал на футболе.

Я тоже на нем не заработал — мы только вкладывали. Другое дело, государственная работа накладывает определенные обязательства. И, наверное, Мутко сможет уделять меньше внимания футболу. Но наверняка будет его уделять.

"Известия"
Теги: Анохин Мутко
Сегодня, 15:07
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