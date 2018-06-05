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Александр Кержаков: Дзюбе и Смолову по силам побить мой рекорд по голам за сборную

Бывший нападающий Александр Кержаков прокомментировал свои успехи в сборной России.

"Футбол – не индивидуальный вид спорта. Мои достижения – все благодаря партнерам, которые создавали моменты. Я реализовал 30 из них. Уверен, что Дзюба и Смолов смогут превзойти этот результат. Я не держусь за звание лучшего бомбардира и раньше не стремился бить чьи-то рекорды. Просто хотел реализовывать свои моменты", – цитирует Кержакова Матч ТВ.

Напомним, что Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной. На его счету 30 голов в 90 матчах. Ближайшие преследователи из продолжающих карьеру – Федор Смолов и Александр Кокорин (по 12 голов). На счету Артема Дзюбы 11 точных ударов.
Теги: Кержаков Сборная России Смолов Дзюба
Сегодня, 11:39
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№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кто этот Кержаков, да это тот молочник кто на последнем нашем Евро не разу не попал в створ ворот, хотя выходил в составе на все игры, паскудник.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:52) #
  • -2
  •  (2)

Не знаю насчет Смолова,но про Дзюбу насмешил...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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