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Эктор Купер: практически уверен, что Салах сыграет в первом туре с Уругваем

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал о сроках восстановления полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Салах получает очень качественное медицинское обслуживание. Он восстанавливается, делает кое-какие упражнения, которые идут на пользу не только его поврежденному плечу, но и помогают его физической форме.

Мы оптимистично настроены. Он будет готов за несколько дней до нашего стартового матча на ЧМ-2018 против Уругвая.

Он присоединится к команде 8-9 числа. Мы надеемся и практически уверены, что он будет готов к игре с Уругваем", – приводит слова Купера ESPN.
Теги: Салах
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