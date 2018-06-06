Дэнни Роуз попросил родных не приезжать на ЧМ-2018 из-за расизма

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз попросил своих родственников не приезжать в Россию на чемпионат мира—2018 из-за опасений насчёт расизма. Об этом он рассказал в интервью Evening Standard." волнуюсь не за себя. Я сказал своей семье, что не хочу, чтобы они приезжали, так как опасаюсь расизма и других вещей, которые могут случиться. Я не хочу переживать за безопасность своих родственников во время подготовки к играм. Если что-то произойдёт лично со мной, то это повлияет на меня не так сильно, как на родных.Мой отец сильно расстроился, это было слышно по его голосу. Он сказал, что у него уже больше не будет другого шанса увидеть меня на чемпионате мира. Это был довольно эмоциональный момент. Это грустно, но так будет лучше. Россия каким-то образом получила право на проведение чемпионата мира, и мы все должны с этим мириться.Штраф России в ? 22 тыс. за расизм во время матча с Францией — это просто отвратительно. Не хочу выглядеть высокомерно, но если бы меня оштрафовали на ? 22 тыс., то я бы даже не заметил этого. Оштрафовать на ? 22 тыс. — это смешно.На прошлой неделе у нас было командное собрание, и прозвучал вопрос: "Что, если в России с нами что-то произойдёт? Что бы мы сделали?" Мы согласились, что нам нужно поддерживать друг друга. Прозвучал и другой вопрос: "Что, если кто-то не захочет обращать на себя внимание? Как мы поступим?" Я сказал: "Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся играть в футбол или пытаемся изменить мир?" Что бы мы ни делали здесь, это не изменит того, что происходит во всём мире", — сказал Роуз.