Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ростовские футбольные новости 548
Политика и события в стране и мире 4328
КБ-Гостевая 26692
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 0
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 43
Ситуация на юго-востоке Украины 119555
Зенит 104684
Mузыка 5722

Новости партнеров

Дэнни Роуз попросил родных не приезжать на ЧМ-2018 из-за расизма

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз попросил своих родственников не приезжать в Россию на чемпионат мира—2018 из-за опасений насчёт расизма. Об этом он рассказал в интервью Evening Standard.

" волнуюсь не за себя. Я сказал своей семье, что не хочу, чтобы они приезжали, так как опасаюсь расизма и других вещей, которые могут случиться. Я не хочу переживать за безопасность своих родственников во время подготовки к играм. Если что-то произойдёт лично со мной, то это повлияет на меня не так сильно, как на родных.

Мой отец сильно расстроился, это было слышно по его голосу. Он сказал, что у него уже больше не будет другого шанса увидеть меня на чемпионате мира. Это был довольно эмоциональный момент. Это грустно, но так будет лучше. Россия каким-то образом получила право на проведение чемпионата мира, и мы все должны с этим мириться.

Штраф России в ? 22 тыс. за расизм во время матча с Францией — это просто отвратительно. Не хочу выглядеть высокомерно, но если бы меня оштрафовали на ? 22 тыс., то я бы даже не заметил этого. Оштрафовать на ? 22 тыс. — это смешно.

На прошлой неделе у нас было командное собрание, и прозвучал вопрос: "Что, если в России с нами что-то произойдёт? Что бы мы сделали?" Мы согласились, что нам нужно поддерживать друг друга. Прозвучал и другой вопрос: "Что, если кто-то не захочет обращать на себя внимание? Как мы поступим?" Я сказал: "Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся играть в футбол или пытаемся изменить мир?" Что бы мы ни делали здесь, это не изменит того, что происходит во всём мире", — сказал Роуз.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 19:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Хитрый Лис
А ты какое отношение к Англии имеешь, нигер? Тебе только с Яя Туре по деревьям лазить...

laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Суть интервью, Россия путем коррупции получила право на ЧМ 2018, старая песня. А насчет штрафа, я так понимаю он клонит к тому чтобы у России отобрали 22 тысячи квадратных километров территории, исключили из ООН, ФИФА, УЕФА, разорвали дип. отношения, закрыли границы, тотальная депортация русских, понуждение выплачивать каждому афро..... материальное обеспечение до достижения совершеннолетия и газифицировали Африку потоком 7 и 8)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Gurishankar (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
Англия займет четвертое место в группе.С таким настроением нельзя ехать на чемпионат мира.В любой стране есть расизм.

Не правда, в России расизма нет и по определению быть не может, но может только проявляться на уровне провокаций. А законодателями мод и основоположниками расизма являются англичане и до сих пор являются, так что давайте будем хотя бы откровенны сами перед собою...
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (2)
online

Дуракам в России делать нечего.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (1)
online

Англия займет четвертое место в группе.С таким настроением нельзя ехать на чемпионат мира.В любой стране есть расизм.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ты какое отношение к Англии имеешь, нигер? Тебе только с Яя Туре по деревьям лазить...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.