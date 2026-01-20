"Динамо" завершает сделку по защитнику "Ботафого" - источник

Как сообщает источник, 23-летний бразилец уже направился в расположение бело-голубых, где должен оформить контракт. Клубы согласовали основные условия сделки, а сейчас остаётся закрыть лишь несколько финальных вопросов.
Ранее появлялась информация, что сумма трансфера может составить 6,5 млн евро.
В сезоне-2025 футболист сыграл 22 матча в чемпионате Бразилии, отметившись голом и результативной передачей.
"Динамо" после 18 туров имеет в активе 21 балл и идёт на десятой строчке в чемпионате России.
Источник: "СЭ"
Фото: Getty Images