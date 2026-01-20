Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Динамо" завершает сделку по защитнику "Ботафого" - источник

Центральный защитник "Ботафого" Давид Рикардо находится в шаге от перехода в московское "Динамо".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, 23-летний бразилец уже направился в расположение бело-голубых, где должен оформить контракт. Клубы согласовали основные условия сделки, а сейчас остаётся закрыть лишь несколько финальных вопросов.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера может составить 6,5 млн евро.

В сезоне-2025 футболист сыграл 22 матча в чемпионате Бразилии, отметившись голом и результативной передачей.

"Динамо" после 18 туров имеет в активе 21 балл и идёт на десятой строчке в чемпионате России.

Источник: "СЭ"

