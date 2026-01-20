"Брюгге" разгромил "Кайрат" в Лиге чемпионов

В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" на своём поле не смог справиться с "Брюгге".

Фото: УЕФА

Встреча завершилась уверенной победой бельгийского клуба - 4:1.



Счёт в матче был открыт на 32-й минуте: отличился Александар Станкович. Перед перерывом преимущество гостей увеличил Ханс Ванакен, а во втором тайме "Брюгге" довёл дело до разгрома благодаря точным ударам Ромео Вермана и Брандона Мехеле.



Единственный мяч "Кайрата" уже в добавленное время забил Адилет Садыбеков.



После семи туров казахстанский клуб имеет одно очко и замыкает таблицу, занимая 36-е место. "Брюгге" набрал семь баллов и располагается на 23-й позиции.