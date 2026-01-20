Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Брюгге" разгромил "Кайрат" в Лиге чемпионов

В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" на своём поле не смог справиться с "Брюгге".
Фото: УЕФА
Встреча завершилась уверенной победой бельгийского клуба - 4:1.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте: отличился Александар Станкович. Перед перерывом преимущество гостей увеличил Ханс Ванакен, а во втором тайме "Брюгге" довёл дело до разгрома благодаря точным ударам Ромео Вермана и Брандона Мехеле.

Единственный мяч "Кайрата" уже в добавленное время забил Адилет Садыбеков.

После семи туров казахстанский клуб имеет одно очко и замыкает таблицу, занимая 36-е место. "Брюгге" набрал семь баллов и располагается на 23-й позиции.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится