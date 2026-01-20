Мусаев рассказал, как реагирует на критику Мостового

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о критике, которая звучит в его адрес со стороны Александра Мостового.

Фото: ФК "Краснодар"





- Это часть моей профессии. Критика будет всегда... Как к критике, так и к похвале я отношусь нейтрально, - сказал тренер.



42-летний тренер возглавляет основную команду "Краснодара" с марта 2024 года, а в системе клуба работает с 2011-го (с паузой с 2021 по 2024 годы). Под его руководством "быки" стали чемпионами России по итогам сезона-2024/2025.



После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Краснодар" лидирует в таблице, набрав 40 очков. Команда опережает "Зенит" на один балл.