Мусаев рассказал, как реагирует на критику Мостового

На ютуб-канале "Это футбол, брат!" специалист отметил, что подобные оценки воспринимает спокойно и считает их частью работы.
- Это часть моей профессии. Критика будет всегда... Как к критике, так и к похвале я отношусь нейтрально, - сказал тренер.
42-летний тренер возглавляет основную команду "Краснодара" с марта 2024 года, а в системе клуба работает с 2011-го (с паузой с 2021 по 2024 годы). Под его руководством "быки" стали чемпионами России по итогам сезона-2024/2025.
После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Краснодар" лидирует в таблице, набрав 40 очков. Команда опережает "Зенит" на один балл.
Фото: ФК "Краснодар"