Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Мусаев рассказал, как реагирует на критику Мостового

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о критике, которая звучит в его адрес со стороны Александра Мостового.
Фото: ФК "Краснодар"
На ютуб-канале "Это футбол, брат!" специалист отметил, что подобные оценки воспринимает спокойно и считает их частью работы.

- Это часть моей профессии. Критика будет всегда... Как к критике, так и к похвале я отношусь нейтрально, - сказал тренер.

42-летний тренер возглавляет основную команду "Краснодара" с марта 2024 года, а в системе клуба работает с 2011-го (с паузой с 2021 по 2024 годы). Под его руководством "быки" стали чемпионами России по итогам сезона-2024/2025.

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Краснодар" лидирует в таблице, набрав 40 очков. Команда опережает "Зенит" на один балл.

