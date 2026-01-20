- Если Александр останется одним чистым нападающим в "Зените", Соболев почувствует себя более раскрепощённо, как лидер. Александр будет увереннее в завершении атак, но я думаю, что "Зенит" купит ещё одного нападающего, - цитирует Попова Metaratings.ru.
Напомним, ранее "Зенит" расстался с Лусиано Гонду, который перешёл в ЦСКА, а Матео Кассьерра, по данным СМИ, может продолжить карьеру в "Атлетико Минейро".
После 18 туров РПЛ петербургский клуб идёт вторым, набрав 39 очков. В 19-м туре "Зенит" сыграет с "Балтикой" 27 февраля.
Попов объяснил, при каком условии Соболев станет увереннее в "Зените"
Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о ситуации вокруг нападения "Зенита" и возможной роли Александра Соболева во второй части сезона.
Фото: ФК "Зенит"