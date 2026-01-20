Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Попов объяснил, при каком условии Соболев станет увереннее в "Зените"

Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о ситуации вокруг нападения "Зенита" и возможной роли Александра Соболева во второй части сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Если Александр останется одним чистым нападающим в "Зените", Соболев почувствует себя более раскрепощённо, как лидер. Александр будет увереннее в завершении атак, но я думаю, что "Зенит" купит ещё одного нападающего, - цитирует Попова Metaratings.ru.

Напомним, ранее "Зенит" расстался с Лусиано Гонду, который перешёл в ЦСКА, а Матео Кассьерра, по данным СМИ, может продолжить карьеру в "Атлетико Минейро".

После 18 туров РПЛ петербургский клуб идёт вторым, набрав 39 очков. В 19-м туре "Зенит" сыграет с "Балтикой" 27 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится