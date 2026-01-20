Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Форвард "Наполи" отказался переходить в "Зенит" - источник

Форвард "Наполи" Лоренцо Лукка не рассматривает вариант с переездом в Россию.
Фото: Getty Images
Как рассказал Джанлука Ди Марцио в эфире телеканала Televomero, 25-летний нападающий отказался от нескольких предложений, среди которых был и интерес со стороны "Зенита".

По информации инсайдера, помимо петербургского клуба Лукка также не планирует переходить в "Пизу" и "Бенфику".

Лукка выступает за "Наполи" с июля 2025 года на правах аренды, а его контракт принадлежит "Удинезе". В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в Серии А и забил один мяч.

