Как рассказал Джанлука Ди Марцио в эфире телеканала Televomero, 25-летний нападающий отказался от нескольких предложений, среди которых был и интерес со стороны "Зенита".
По информации инсайдера, помимо петербургского клуба Лукка также не планирует переходить в "Пизу" и "Бенфику".
Лукка выступает за "Наполи" с июля 2025 года на правах аренды, а его контракт принадлежит "Удинезе". В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в Серии А и забил один мяч.
Форвард "Наполи" отказался переходить в "Зенит" - источник
Фото: Getty Images