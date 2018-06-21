Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет

Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нетГлавный тренер сборной Дании Оге Харейде на пресс-конференции после матча с Австралией (1:1) ответил на вопросы журналистов, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.

- Как вы относитесь к системе VAR? Во втором матче подряд она используется против вашей команды? И как вы считаете, был ли пенальти справедливым?

- Я вам сразу скажу, что пенальти был справедливый. Но весь вопрос в том, что есть люди где-то в России или еще где-то, которые принимают решения о том, что надо пересмотреть какую-то ситуацию. Но есть и другие ситуации в матче, когда надо было остановить игру. Кто принимает решение об этом? Судья на газоне или люди в темной комнате? Понятно, что это решение сегодня было против нас, но вряд ли это было намеренно. Система VAR приводит к тому, что мы теряем шарм футбола.

- Что вы сказали после игры судье?

- Все видели, что Корнелиус упал после захвата. Он сильный парень, вскочил, но судья должен был назначить хотя бы штрафной.

- Что вы можете сказать про игру Австралии в атаке? Тяжело ли было вашей команде?

- Мне кажется, австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне. Мы теряли часто мяч в последней трети второго тайма. Они контратаковали хорошо. Они очень быстро играют, очень организованно. Хорошо, что у нас после встречи с ними 4 очка.

- В первые 15-20 минут вы играли хорошо, но потом австралийцы перехватили инициативу. Показалось, что в конце матча ваши игроки были выжатыми.

- Хорошее наблюдение, мне тоже так показалось. В течение игры инициатива переходила туда-сюда. Мы хотели, чтобы Корнелиус и Брэтуйт ускорили нашу игру, у нашего капитана Кьяэра было повреждение, поэтому нам не удалось провести ещё одну замену.

- Как вы можете оценить игру вашей команды в центре поля?

- Я не видел там очевидных ошибок. Ребята из центральной зоны бегали достаточно хорошо. Иногда они отпускали мяч, иногда делали неправильный выбор. Я уже поговорил с ними об этом. Надо лучше подготовиться к третьей игре. Мы слишком часто теряем мяч в середине. Но в целом усилий сегодня было достаточно.

- В Дании вас критикуют, что вы думаете по этому поводу?

- По отдельным игрокам я не буду сейчас комментировать. Если критики говорят, что мы не играют в полную силу, пусть скажут, что они хотят увидеть. Я буду обсуждать игру только с игроками, а не с критиками.

- Против Франции надо будет вырвать ничью, чтобы выйти из группы?

- Наверное, нам нужна ничья, потому что Австралия может обыграть Перу. Надо посмотреть, как Франция сыграет с Перу. Сейчас мы на первом месте, будем минимум вторыми сегодня. Думаю, в Москве будет решающий матч, надеюсь, мы пройдём в плей-офф.
Теги: Сборная Дании Сборная Австралии
Сегодня, 17:37
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он в чем то прав.Повторы ввели,но команда не имеет права требовать повтор,а тогда толку то в повторе если решает главный,а если он скажем будет проплачен хоть сто повторов введи,он все равно не разглядит.Швейцария и гол забила с явным нарушением и пендаль чистый в свои ворота привезла,а клоун со свистком клал на повторы и бразильцы потеряли два очка что с системой,что без.А пенальти Туниса с повторами?Игрок сам нарывается на игрока который его просто не видит,притом что Кейна дважды просто снесли при угловых вольными приемами из борьбы и там судья почему то это не расценил как фолы.Как то неоднозначно.Систему надо узаконивать что бы команда ИМЕЛА право потребовать пересмотра спорного эпизода.Скажем два момента за матч.Времени это много не занимает.Убивает ритм?А симуляции и валяния игроков при любом контакте по полчаса не убивают?Пока система сырая.Франции помогла,но спорных эпизодов все равно масса осталась. и судейство некоторых явно ниже всякой критики.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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