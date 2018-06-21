Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде на пресс-конференции после матча с Австралией (1:1) ответил на вопросы журналистов, передают корреспондентыРоман Гуськов и Иван Долинин.- Я вам сразу скажу, что пенальти был справедливый. Но весь вопрос в том, что есть люди где-то в России или еще где-то, которые принимают решения о том, что надо пересмотреть какую-то ситуацию. Но есть и другие ситуации в матче, когда надо было остановить игру. Кто принимает решение об этом? Судья на газоне или люди в темной комнате? Понятно, что это решение сегодня было против нас, но вряд ли это было намеренно. Система VAR приводит к тому, что мы теряем шарм футбола.- Все видели, что Корнелиус упал после захвата. Он сильный парень, вскочил, но судья должен был назначить хотя бы штрафной.- Мне кажется, австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне. Мы теряли часто мяч в последней трети второго тайма. Они контратаковали хорошо. Они очень быстро играют, очень организованно. Хорошо, что у нас после встречи с ними 4 очка.- Хорошее наблюдение, мне тоже так показалось. В течение игры инициатива переходила туда-сюда. Мы хотели, чтобы Корнелиус и Брэтуйт ускорили нашу игру, у нашего капитана Кьяэра было повреждение, поэтому нам не удалось провести ещё одну замену.- Я не видел там очевидных ошибок. Ребята из центральной зоны бегали достаточно хорошо. Иногда они отпускали мяч, иногда делали неправильный выбор. Я уже поговорил с ними об этом. Надо лучше подготовиться к третьей игре. Мы слишком часто теряем мяч в середине. Но в целом усилий сегодня было достаточно.- По отдельным игрокам я не буду сейчас комментировать. Если критики говорят, что мы не играют в полную силу, пусть скажут, что они хотят увидеть. Я буду обсуждать игру только с игроками, а не с критиками.- Наверное, нам нужна ничья, потому что Австралия может обыграть Перу. Надо посмотреть, как Франция сыграет с Перу. Сейчас мы на первом месте, будем минимум вторыми сегодня. Думаю, в Москве будет решающий матч, надеюсь, мы пройдём в плей-офф.