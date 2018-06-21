Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет

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Главный тренер сборной Дании Оге Харейде на пресс-конференции после матча с Австралией (1:1) ответил на вопросы журналистов, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
- Как вы относитесь к системе VAR? Во втором матче подряд она используется против вашей команды? И как вы считаете, был ли пенальти справедливым?
- Я вам сразу скажу, что пенальти был справедливый. Но весь вопрос в том, что есть люди где-то в России или еще где-то, которые принимают решения о том, что надо пересмотреть какую-то ситуацию. Но есть и другие ситуации в матче, когда надо было остановить игру. Кто принимает решение об этом? Судья на газоне или люди в темной комнате? Понятно, что это решение сегодня было против нас, но вряд ли это было намеренно. Система VAR приводит к тому, что мы теряем шарм футбола.
- Что вы сказали после игры судье?
- Все видели, что Корнелиус упал после захвата. Он сильный парень, вскочил, но судья должен был назначить хотя бы штрафной.
- Что вы можете сказать про игру Австралии в атаке? Тяжело ли было вашей команде?
- Мне кажется, австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне. Мы теряли часто мяч в последней трети второго тайма. Они контратаковали хорошо. Они очень быстро играют, очень организованно. Хорошо, что у нас после встречи с ними 4 очка.
- В первые 15-20 минут вы играли хорошо, но потом австралийцы перехватили инициативу. Показалось, что в конце матча ваши игроки были выжатыми.
- Хорошее наблюдение, мне тоже так показалось. В течение игры инициатива переходила туда-сюда. Мы хотели, чтобы Корнелиус и Брэтуйт ускорили нашу игру, у нашего капитана Кьяэра было повреждение, поэтому нам не удалось провести ещё одну замену.
- Как вы можете оценить игру вашей команды в центре поля?
- Я не видел там очевидных ошибок. Ребята из центральной зоны бегали достаточно хорошо. Иногда они отпускали мяч, иногда делали неправильный выбор. Я уже поговорил с ними об этом. Надо лучше подготовиться к третьей игре. Мы слишком часто теряем мяч в середине. Но в целом усилий сегодня было достаточно.
- В Дании вас критикуют, что вы думаете по этому поводу?
- По отдельным игрокам я не буду сейчас комментировать. Если критики говорят, что мы не играют в полную силу, пусть скажут, что они хотят увидеть. Я буду обсуждать игру только с игроками, а не с критиками.
- Против Франции надо будет вырвать ничью, чтобы выйти из группы?
- Наверное, нам нужна ничья, потому что Австралия может обыграть Перу. Надо посмотреть, как Франция сыграет с Перу. Сейчас мы на первом месте, будем минимум вторыми сегодня. Думаю, в Москве будет решающий матч, надеюсь, мы пройдём в плей-офф.
- Как вы относитесь к системе VAR? Во втором матче подряд она используется против вашей команды? И как вы считаете, был ли пенальти справедливым?
- Я вам сразу скажу, что пенальти был справедливый. Но весь вопрос в том, что есть люди где-то в России или еще где-то, которые принимают решения о том, что надо пересмотреть какую-то ситуацию. Но есть и другие ситуации в матче, когда надо было остановить игру. Кто принимает решение об этом? Судья на газоне или люди в темной комнате? Понятно, что это решение сегодня было против нас, но вряд ли это было намеренно. Система VAR приводит к тому, что мы теряем шарм футбола.
- Что вы сказали после игры судье?
- Все видели, что Корнелиус упал после захвата. Он сильный парень, вскочил, но судья должен был назначить хотя бы штрафной.
- Что вы можете сказать про игру Австралии в атаке? Тяжело ли было вашей команде?
- Мне кажется, австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне. Мы теряли часто мяч в последней трети второго тайма. Они контратаковали хорошо. Они очень быстро играют, очень организованно. Хорошо, что у нас после встречи с ними 4 очка.
- В первые 15-20 минут вы играли хорошо, но потом австралийцы перехватили инициативу. Показалось, что в конце матча ваши игроки были выжатыми.
- Хорошее наблюдение, мне тоже так показалось. В течение игры инициатива переходила туда-сюда. Мы хотели, чтобы Корнелиус и Брэтуйт ускорили нашу игру, у нашего капитана Кьяэра было повреждение, поэтому нам не удалось провести ещё одну замену.
- Как вы можете оценить игру вашей команды в центре поля?
- Я не видел там очевидных ошибок. Ребята из центральной зоны бегали достаточно хорошо. Иногда они отпускали мяч, иногда делали неправильный выбор. Я уже поговорил с ними об этом. Надо лучше подготовиться к третьей игре. Мы слишком часто теряем мяч в середине. Но в целом усилий сегодня было достаточно.
- В Дании вас критикуют, что вы думаете по этому поводу?
- По отдельным игрокам я не буду сейчас комментировать. Если критики говорят, что мы не играют в полную силу, пусть скажут, что они хотят увидеть. Я буду обсуждать игру только с игроками, а не с критиками.
- Против Франции надо будет вырвать ничью, чтобы выйти из группы?
- Наверное, нам нужна ничья, потому что Австралия может обыграть Перу. Надо посмотреть, как Франция сыграет с Перу. Сейчас мы на первом месте, будем минимум вторыми сегодня. Думаю, в Москве будет решающий матч, надеюсь, мы пройдём в плей-офф.
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