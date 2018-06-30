Федор Смолов: после матча с Турцией смирился, что мы - худшие люди страны

Нападающий сборной России Федор Смолов ответил на вопросы в преддверии матча с Уругваем на чемпионате мира.- Мы в Новогорске находимся в некоем вакууме. Я перестал следить за спортивными новостями и статьями после матча с Турцией. Я смирился с тем, что мы худшие в стране люди (смеётся). Мы все это приняли, а сейчас, поскольку все люди взрослые, делаем своё дело. Счастливы и рады, что всё у нас получается.