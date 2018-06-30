Мохамед Салах тренируется в общей группе

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах занимается в общей группе в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.Форвард из-за травмы пропустил стартовый матч турнира против Уругвая (0:1). В игре с Россией он вышел в стартовом составе и реализовал пенальти (1:3). Встреча стала для форварда "Ливерпуля" первой после повреждения в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) 26 мая.