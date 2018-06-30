Дмитрий Нагиев: по сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Дмитрий Нагиев: по сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов

Известный шоумен Дмитрий Нагиев высказал мнение, что российские игроки получают адекватные деньги.

- Теперь, когда сборная впервые за 32 года вышла из группы, люди будут меньше говорить о баснословных зарплатах футболистов?

- Вы знаете, я далек от того, чтобы считать деньги игроков сборной. Считаю, эти суммы вполне себе адекватные. Давайте не забывать, что Месси стоит 180 миллионов, а Неймар 220… По сравнению с ними наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов в год - это просто достойные деньги, чтобы неплохо жить.

Вопрос в том, сколько ты можешь отдать своих усилий, своих трудов, чтобы заработать такие деньги? Я бы меньше всего хотел, чтобы наши футболисты жили бедно. Как и все люди в нашей стране!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Месси Неймар Сборная России
Сегодня, 19:24
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5
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№5 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: duha
как только футболисты будут получать деньги НЕ из бюджета так и перестанем считать.

Врёшь
Ты будешь всегда считать ЧУЖИЕ деньги
Деньги Месси и деньги дебила лаврова
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
как только футболисты будут получать деньги НЕ из бюджета так и перестанем считать.


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№3 Написал: Ville СПб (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Animalize
Нагиев перепутал тёплое с мягким: стоимость и зарплату.
Тем не менее, согласен с тем, что нужно прекращать считать чужие деньги и начинать думать, как увеличить свои собственные.
В отличие от "счетоводов", футболисты знают как зарабатывать.
И уж он, впахивающий десятки лет, прежде чем прийти к славе, понимает, что такое положить на алтарь успеха много лет и сил.

Ты когда питихат вернешь?


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Animalize
Тем не менее, согласен с тем, что нужно прекращать считать чужие деньги и начинать думать, как увеличить свои собственные.
В отличие от "счетоводов", футболисты знают как зарабатывать.

Дядя Петя, ты дурак?
Что значит чужие деньги? Чужие деньги только в Краснодаре, остальные команды так или иначе содержатся за счет государственных денег, считай и моих тоже.
Футболисты знают как зарабатывать.., не смеши меня, наши футболисты знают как деньги получать, но не зарабатывать. Зарплаты наших футболистов много больше, чем зарплаты более добротных игроков из более сильных лиг, и они это прекрасно знают, поэтому предпочитают получать больше здесь, а работать меньше.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 19:32) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нагиев перепутал тёплое с мягким: стоимость и зарплату.
Тем не менее, согласен с тем, что нужно прекращать считать чужие деньги и начинать думать, как увеличить свои собственные.
В отличие от "счетоводов", футболисты знают как зарабатывать.
И уж он, впахивающий десятки лет, прежде чем прийти к славе, понимает, что такое положить на алтарь успеха много лет и сил.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
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