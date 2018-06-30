Дмитрий Нагиев: по сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов

Известный шоумен Дмитрий Нагиев высказал мнение, что российские игроки получают адекватные деньги.- Вы знаете, я далек от того, чтобы считать деньги игроков сборной. Считаю, эти суммы вполне себе адекватные. Давайте не забывать, что Месси стоит 180 миллионов, а Неймар 220… По сравнению с ними наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов в год - это просто достойные деньги, чтобы неплохо жить.Вопрос в том, сколько ты можешь отдать своих усилий, своих трудов, чтобы заработать такие деньги? Я бы меньше всего хотел, чтобы наши футболисты жили бедно. Как и все люди в нашей стране!