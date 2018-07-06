Андреас Гранквист предпочитает матч на ЧМ-2018 родам жены

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист не пропустит матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против Англии даже из-за родов жены.Супруга капитана шведов должна родить в ближайшие дни, однако это не помешает ему побороться с командой за выход в полуфинал мундиаля."Я планирую остаться. Моя жена — очень сильный человек, и мы знали ситуацию до моего приезда сюда. Пока ничего не произошло. Если у меня будет возможность быстро слетать домой, я могу сделать это. Но, что бы ни случилось, я не пропущу четвертьфинал", — цитирует Гранквиста Evening Standard.