Акинфеев, Куртуа и Очоа - единственные, кто сделал 9 сейвов в одном матче на ЧМ

Голкиперы Игорь Акинфеев (сборная России), Тибо Куртуа (сборная Бельгии) и Гильермо Очоа (сборная Мексики) — единственные вратари, сделавшие 9 сейвов в одном матче на чемпионате мира по футболу в России, сообщает Squawka.Акинфеев отметился девятью сейвами в матче 1/8 финала с национальной командой Испании (1:1, 4:3 по пенальти).Очоа отразил девять ударов в поединке первого тура группового этапа со сборной Германии (1:0).Куртуа девять раз не позволил забить команде Бразилии в матче 1/4 финала. Благодаря его игре сборной Бельгии удалось выйти в полуфинал, где она встретится с Францией.