Джордан Пикфорд: Давление? Я наслаждаюсь футболом

Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд стал лучшим игроком матча со Швецией и ответил на вопросы журналистов после игры:- Мы всегда говорили, что будем сосредоточиваться на каждом матче. Если команда сплочённая, мы всегда сможем контролировать игру на поле. Именно поэтому мы сегодня победили 2:0, мы действовали единой командой.- Тружусь не покладая рук каждый день. Стараюсь показать максимум из того, что я могу сделать.- Это, конечно, здорово, у меня был хороший сезон. Это главное в футболе - оказаться на такой большой арене. Я стараюсь не давить на себя, просто играю. Сейчас я чувствую себя сильным, меня ничего не пугает. Я просто хочу показать себя с лучшей стороны.- Я всегда наслаждаюсь футболом, всегда работаю для того, чтобы показать лучший результат. Критика на меня не влияет, - передает слова корреспондент футболиста