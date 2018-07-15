Мирослав Ромащенко: Черчесов запрещал ребятам находиться "в космосе", говорил: "Там место занято мной!"

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко рассказал про остроумие своего коллеги.– Это – к нему! (улыбается) Кстати, после какой-то тренировки футболисты шли к автобусу и стали шутить на этот счет. Не помню точную фразу, которую произнес Саламыч ребятам на эту тему, но им она очень понравилась. Как и тот случай, когда приезжал Гус Хиддинк, и главный тренер, "переводя" его, троллил себя. Игроки это тоже понимали и видели: он в курсе всего, что обсуждается.Весь этот турнир он находил какие-то способы расслабить игроков, понимая напряжение самого турнира. Как и тем, что трижды отпускал их домой, чему футболисты были удивлены. Мало того, что почти каждый день в Новогорск могли приезжать родные, близкие, друзья, и проводили там время после восстановления и вплоть до отбоя, так еще и домой несколько раз можно было съездить! А это тоже было частью подготовки, которая штабом просчитывалась.– Он запрещал ребятам находиться "в космосе", говорил: "Там место занято мной!" Игроки смеялись. Вообще, атмосфера была абсолютно не такой, как все предполагали. Приезды Хиддинка, Дениса Мацуева тоже создавали атмосферу, в которой всем хотелось находиться. Окунувшись в нее, никому не хотелось выныривать. И быть другим.