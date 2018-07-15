Виталий Мутко: настало время изменить систему подготовки игроков. Пора заняться этим по-взрослому

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Виталий Мутко: настало время изменить систему подготовки игроков. Пора заняться этим по-взрослому

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что после ЧМ-2018 олимпийский комплекс "Лужники" станет центром развития российского футбола.

"Думаю, что главные матчи сборной мы теперь будем играть в "Лужниках". Там будет воссоздан музей футбола, появится образовательный тренировочный центр российского футбола.

Рассчитываю, что все финалы Кубка России тоже будут проходить в "Лужниках" – это позволит турниру обрести новое звучание и повысить статус Кубка.

"Лужники" помогут нам и в развитии детского футбола, соответствующие методики мы проработали с Немецким футбольным союзом.

Готова программа подготовки детей в возрасте от 10 до 14 лет, запускается программа возраста от 7 до 10 лет, будет запущена «от 14 до 17». В процессе запуск программы по поиску талантов, ежегодно только со стороны РФС на это будет выделяться около 100 млн рублей.

Настало время оттолкнуться от результата, и, имея повышенный интерес к футболу, изменить систему подготовки игроков, нацелиться на индивидуальную подготовку.

Пора заняться этим по-взрослому, перераспределить ресурсы от трансферов, от продажи игроков частично и на поощрение тренеров, которые готовят футболиста для профессионального спорта", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:36
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15
(4)
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Когда Капелло сборную возглавил, те же разговоры были: серьёзно заняться подготовкой к ЧМ18.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 21:04) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прикиньте, да: "Настало время......" . Мать , твою любимонародный, взял бы пистолет, один себе, второй Диме и сказал "Настало время......" . Овации затмили бы гол Фернандеса, а уж скорби было бы как по бумажному кораблику.....
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№13 Написал: casabl (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (3)

А что вы до этого , блд, делали?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В принципе,он повторил то, о чём всё талдычат уже этнадцать лет


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Руки прочь! Сгинь!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:47) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Опять этот строитель вылез. Сколько можно? Зачем тогда эти колобковы,если спортом заправляет нерукопожатный Мутко?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 20:47) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А при чем тут строитель ???
Регистрация: 26.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 20:47) #
  • +3
  •  (3)

Куда же Российский футбол без Витальки.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (5)
online

Да, подогнать тренеров из ФСИН -- и вперед!
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:46) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Главные матчи сборной надо играть в провинции. ТАМ надежда сборной России!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 20:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
А до этого занимались по детски...А тут время пришло...Надо же...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Korsar123 (Сегодня, 20:41) #
  • +4
  •  (6)

Долпоеп!!!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (4)
online

stepanmlc,
Шишку он свою, и Вовкину теребил!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:38) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун, до этого что делали?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 20:38) #
  • +5
  •  (7)
online

Иди на*уй, по взрослому!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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