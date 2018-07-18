Сенсационное обращение тренера сборной Хорватии в адрес политиков оказалось фейком

Хорватский сайт Dnevno.hr опровергнул информацию о том, что главный тренер сборной страны Златко Далич жестко обратился к политикам.В соцсетях опубликовано обращение от имени Далича в адрес властей."Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии. Она является самой бедной страной в Евросоюзе, и ей управляют люди, имеющие отношение к преступной организации. Хорватия – страна, которую за последние 20 лет покинули 20 миллионов человек. Сегодня многие люди по всей стране не могут удовлетворить свои основные потребности, молодые люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая – коррумпирована. Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния, держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет приглашать вас в раздевалку, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели Адриатического моря, хотя на территории Хорватии более 1000 километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают перед сном, потому что у их родителей нет работы, и им нечего есть", - говорилось в сообщении.Автором текста является журналист Игорь Премужич."Я написал этот текст, в котором Златко Далич со всеми игроками отрекается от политических элит в Хорватии. В этом вымышленном письме он поступает так, как я считаю, что должен был поступить настоящий спортсмен и патриот. В конце концов я подписал текст, как автор, и подчеркнул, что это не написал Златко Далич. Эксперимент над общественностью продемонстрировал интересные результаты: я показал, что подавляющее большинство людей этот текст даже не читали", - заявил Премужич.