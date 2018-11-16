Эдуард Безуглов: в лечении Дзюбы есть положительная динамика. Он может быть вызван в сборную

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов — о ситуации с травмированными игроками. pic.twitter.com/a48hDJhQPA — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2018

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что повреждения Константина Рауша и Фёдора Кудряшова, полученные ими в матче с Германией, не исключают их участия во встрече против шведов, а также сообщил о ходе восстановления Артёма Дзюбы, занимающегося в Москве под руководством реабилитолога. По словам врача, в лечении наблюдается положительная динамика, и нападающий может прибыть в расположение сборной, если тренерский штаб пример такое решение.