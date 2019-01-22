В суд направлено дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на стадион ЧМ-2018 в Калининграде

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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В суд направлено дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на стадион ЧМ-2018 в Калининграде

22 января заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по угловному делу о хищении 752 миллионов рублей, выделенных на подготовку стадиона ЧМ-2018 в Калининграде. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

По делу проходят исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» и ведущий инженер по надзору за строительством Сергей Трибунский. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"По версии следствия, Кушхов и Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО"Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми: генеральным директором ОАО "ГлобалЭлектроСервис", руководителем дирекции по строительству объектов Востока ОАО "ГЭС" и директором дочерней компании ООО "УПТК". Ими было принято решение о хищении путем обмана бюджетных денежных средств, выделенных по заключенному в 2013 году ОАО "ГЭС" с ГКУ КО "РУЗКС" государственному контракту на выполнение работ но инженерной подготовке объекта "Стадион чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде".

После этого с января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между ОАО "ГЭС" и ГКУ КО "РУЗКС" первичные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании ОАО «ГЭС» были перечислены более 752 млн рублей, которые соучастники похитили", — говорится в сообщении.
Сегодня, 20:28
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#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А почему только по одному стадиону?Надо провести проверки по всем!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  poxxop   (Сегодня, 21:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
да ладно вы серьезно что ли....или шо опять из мульт.надо подънять налоги для страховки и построить ище что нибудь......б...ля уже не смешно. Аля просто привыкайте. мы же вам и сериалы такие же внушаем - "не люди"....эта страна терпил (да простят меня люди) с Петра 1 бутафория иде....все умы да и не только - жаль умылись и валят....а мы давай за двух трех детей плотить за ремонт......куда что где.....я говоря на безкультурном языке
"старпер" и то мечтаю свалить
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
По сравнению с голубыми воришками из Питера это смешная сумма.Вот там был размах!

)))
однако, наш стадион- почти в два раза меньше бакланьего, и вот эта вот сумма спижженого- это спижжено только на подготовке участка к будущей стройке.
другими словами- это спижжено в чистом поле.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  nami-sv   (Сегодня, 21:05)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
По сравнению с голубыми воришками из Питера это смешная сумма.Вот там был размах!
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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