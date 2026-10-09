Некрасов: самопровозглашение "Зенита" самым популярным клубом идет от ДНК "Газпрома

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Наверное, дело в ДНК самой большой газовой корпорации в Европе. Примерно отсюда и идет самопровозглашение "Зенита" самым популярным клубом России. Хотя наши проекты с болельщиками — "Красно-белая страна", "Красно-белые регионы" — показывают совершенно иное", — заявил Некрасов.