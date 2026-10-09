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Некрасов: самопровозглашение "Зенита" самым популярным клубом идет от ДНК "Газпрома

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов связал претензии "Зенита" на статус самого популярного клуба страны с корпоративной культурой "Газпрома".
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Некрасов высказался о соперничестве красно-белых и петербуржцев за болельщицкую аудиторию. По мнению руководителя московского клуба, стремление "Зенита" называть себя лидером по популярности связано с особенностями его главного спонсора.

"Наверное, дело в ДНК самой большой газовой корпорации в Европе. Примерно отсюда и идет самопровозглашение "Зенита" самым популярным клубом России. Хотя наши проекты с болельщиками — "Красно-белая страна", "Красно-белые регионы" — показывают совершенно иное", — заявил Некрасов.

Гендиректор "Спартака" добавил, что ему неизвестно о сопоставимых по успешности инициативах других российских команд. При этом он рассказал, что ранее работал в системе "Газпрома", однако не был посвящен в финансовые взаимоотношения корпорации с "Зенитом" и СКА.

"Как курируются спортивные проекты на человеческом уровне — представлял. Как текут финансовые потоки — нет", — пояснил Некрасов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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