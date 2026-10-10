Тукманов отметил прогресс двух московских команд в этом сезоне

- Пять команд наверху турнирной таблицы. Трудно сказать, кто реальный претендент на титул.
Наверное, стоило бы отметить "Спартак" и "Динамо". В этом чемпионате обе команды добились заметного прогресса по сравнению с прошлым сезоном, - приводит слова Тукманова "Матч ТВ".
После девяти туров "Спартак", "Динамо" и ЦСКА имеют по 19 очков. Красно-белые занимают второе место, бело-голубые идут третьими, а армейцы - четвёртыми. Лидирует "Краснодар" с 21 баллом, "Зенит" набрал 18 очков и располагается на пятой позиции.