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Тукманов отметил прогресс двух московских команд в этом сезоне

Александр Тукманов считает, что "Спартак" и московское "Динамо" заметно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший вице-президент РФС отметил прогресс обеих команд на фоне плотной борьбы в верхней части таблицы РПЛ.

- Пять команд наверху турнирной таблицы. Трудно сказать, кто реальный претендент на титул.

Наверное, стоило бы отметить "Спартак" и "Динамо". В этом чемпионате обе команды добились заметного прогресса по сравнению с прошлым сезоном, - приводит слова Тукманова "Матч ТВ".

После девяти туров "Спартак", "Динамо" и ЦСКА имеют по 19 очков. Красно-белые занимают второе место, бело-голубые идут третьими, а армейцы - четвёртыми. Лидирует "Краснодар" с 21 баллом, "Зенит" набрал 18 очков и располагается на пятой позиции.

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