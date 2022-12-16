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Экс-арбитр Федотов: Марчиняк просто ни о чем. Это назначение не за заслуги

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Бывший судья Игорь Федотов оценил решение ФИФА назначить на финал ЧМ-2022 польского судью Шимона Марчиняка.
Фото: "Чемпионат"
- Для Марчиняка это хороший бонус. Но сам польский судья просто ни о чем. ФИФА воспользовалась тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Матеу Лаос, облажались. Так что это назначение не за заслуги, - приводит комментарий Федотова "Чемпионат".

В это воскресенье состоится решающий матч за трофей ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной. На игру назначен польский рефери Шимон Марчиняк. Для него матч такого статуса станет первым в карьере. Это решение было встречено общественностью неоднозначно, так как у арбитра нет должного опыта обслуживания подобных встреч. Сам поляк высказался, что их бригада постарается сделать так, чтобы в финале арбитры остались незамеченными. Испанский рефери Матеу Лаос, который рассматривался ФИФА в качестве судьи на финал, неудачно отработал встречу четвертьфинал Аргентина-Нидерланды (2:2, 4:3 пен.). После матча аргентинская сторона высказала недовольство судейством, в частности Месси сказал, что Лаос не соответствовал уровню матча. После чего испанец поехал домой.


Сборная Аргентины Сборная Франции
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