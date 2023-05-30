— Все зависит от формата. Если речь о том азиатском турнире, то я не готов участвовать, а товарищеские матчи вполне. Почему нет? Понимаете, тут важны условия. Играть в Душанбе в 40 градусов на искусственном поле, наверное, не хотелось бы. И Валерий Георгиевич Карпин в кулуарах конкретно это объяснял. Просто травмоопасно. Но просто в товарищеских матчах после сезона, конечно, готов принять участие, — передает слова Песьякова "Матч ТВ".
Ранее сборная России по футболу могла принять участие в чемпионате CAFA, который будет проведен с 10 по 20 июня 2023 года в Узбекистане и Киргизии. Однако РФС принял решение не выступать на предстоящем соревновании.
В июне текущего года сборная России должна была собраться для проведения товарищеских матчей. Однако 30 мая стало известно о том, что национальная команда отменила сбор в начале лета. Наставник россиян Валерий Карпин, попутно возглавляющий и "Ростов", объяснил данное решение тем, что футболисты РПЛ смогут побольше отдохнуть и лучше подготовиться к новому розыгрышу чемпионата страны, который стартует уже в июле.
Песьяков – об отказе сборной участвовать в чемпионате Азии: Карпин в кулуарах объяснял, что это травмоопасно
Голкипер сборной России и "Ростова" Сергей Песьяков прокомментировал решение национальной команды не участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии.
Фото: "Чемпионат"