Сегодня (11)
Завтра (6)
Вчера (1)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Норвегия
4 - 1
4
1
Эстония
Завершен
Азербайджан
0 - 2
0
2
Исландия
Завершен
Армения
0 - 1
0
1
Венгрия
Завершен
Англия
22:45
Сербия
Не начат
Андорра
22:45
Албания
Не начат
Ирландия
22:45
Португалия
Не начат
Франция
22:45
Украина
Не начат
Молдова
22:45
Италия
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония
0 - 0
0
0
Латвия
Завершен
Литва
0 - 0
0
0
Израиль
Завершен
Чехия
1 - 0
1
0
Сан-Марино
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
1 - 1
1
1
Перу
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Финляндия
20:00
Мальта
Не начат
Польша
22:45
Нидерланды
Не начат
Хорватия
22:45
Фарерские острова
Не начат
Гибралтар
22:45
Черногория
Не начат
Люксембург
22:45
Германия
Не начат
Словакия
22:45
Северная Ирландия
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Сборная Армении уступила Венгрии в матче отбора ЧМ-2026
Сегодня, 21:59
Сборная Армении уступила команде Венгрии со счетом 0:1.
Фото: Global Look Press
Гол в матче забил нападающий Барнабаш Варга.
Квалификация ЧМ-2026
Группа F. 5 тур
Гол
: Варга, 33.
Армения
: Авагян, Тикнизян, Мкртчян, Мурадян (Агасарян, 90), Пилоян, Сперцян, Мурадян, Оганесян (Налбандян, 77), Севикян (Элоян, 77), Шагоян (Григорян, 70), Ранос (Серобян, 76).
Венгрия
: Дибус, Керкез (Надь, 86), Салаи, Орбан, Него, Собослаи, Стайлз (Виталис, 71), Шефер, Болла (Лукач, 61), Шаллаи (Тот, 71), Варга.
Предупреждения
: Ранос, 52, Шефер, 83.
Сборная Армении
Сборная Венгрии
Опубликовал:
Данил Пелих
