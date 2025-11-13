Матчи Скрыть

Сборная Армении уступила Венгрии в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Армении уступила команде Венгрии со счетом 0:1.
Фото: Global Look Press
Гол в матче забил нападающий Барнабаш Варга.

Квалификация ЧМ-2026

Группа F. 5 тур

Гол: Варга, 33.

Армения: Авагян, Тикнизян, Мкртчян, Мурадян (Агасарян, 90), Пилоян, Сперцян, Мурадян, Оганесян (Налбандян, 77), Севикян (Элоян, 77), Шагоян (Григорян, 70), Ранос (Серобян, 76).

Венгрия: Дибус, Керкез (Надь, 86), Салаи, Орбан, Него, Собослаи, Стайлз (Виталис, 71), Шефер, Болла (Лукач, 61), Шаллаи (Тот, 71), Варга.

Предупреждения: Ранос, 52, Шефер, 83.

