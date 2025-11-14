Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Словакия вырвала победу над Северной Ирландией в отборочном матче ЧМ-2026

Команда Северной Ирландии потерпела поражение от сборной Словакии со счетом 0:1.
Фото: Global Look Press
Единственный гол в матче забил нападающий сборной Словакии Томаш Бобчек в добавленное ко второму тайму время. Красную карточку в игре получил защитник Северной Ирландии Дэниел Бэллард.

Квалификация ЧМ-2026

Группа А. 5 тур

Гол: Бобчек, 90+1.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Оберт, Шкриньяр, Дьомбер (Бобчек, 88), Риго (Бенеш, 84), Лоботка, Дюриш (Сауэр, 69), Гараслин (Тупта, 84), Стрелец (Боженик, 88), Беро.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Макнейр (Мадженнис, 73), Бэллард, Макконвил, Девенни, Прайс, Лайонс, Брэдли, Сэвилл, Хьюм, Чарльз (Рид, 46, Донли, 79).

Предупреждения: Бэллард, 23, Хьюм, 57, Дьомбер, 73.

Удаление: Бэллард, 90+9.

