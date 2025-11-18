Уэльс разгромил Северную Македонию и лишил ее шанса попасть на ЧМ-2026

Сборная Уэльса одержала крупную победу над Северной Македонией со счетом 7:1.

Фото: Getty Images

Хет-трик в матче оформил Гарри Уилсон. Также голами отличились Дэвид Брукс, Бреннан Джонсон, Дэниел Джеймс и Натан Броудхед. Единственный мяч за сборную Северной Македонии забил Боян Миовски.



Сборная Уэльса набрала 16 очков и остановилась на 2-й строчке в группе J отборочного турнира ЧМ-2026. Северная Македония расположилась на 3-й строчке с 13-ю баллами в активе.



Квалификация ЧМ-2026



Группа J. 10 тур



Голы: Уилсон, 18 (пен), 75, 81 (пен), Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Броудхед, 89 - Миовски, 23.



Уэльс: Дарлоу, Дасилва, Лоулор, Родон, Уильямс, Джонсон, Шиэн, Каллен, Брукс, Джеймс, Уилсон.



Северная Македония: Димитриевски, Ашковски, Стойчевски, Велкоски, Зайков, Илиевски, Костадинов, Барди, Алими, Элмаз, Миовски.