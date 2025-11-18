Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
7 - 0 7 0
ЛихтенштейнЗавершен
Болгария
2 - 1 2 1
ГрузияЗавершен
Австрия
1 - 1 1 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен
Шотландия
4 - 2 4 2
ДанияЗавершен
Испания
2 - 2 2 2
ТурцияЗавершен
Уэльс
7 - 1 7 1
Северная МакедонияЗавершен
Беларусь
0 - 0 0 0
ГрецияЗавершен
Швеция
1 - 1 1 1
СловенияЗавершен
Румыния
7 - 1 7 1
Сан-МариноЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Уэльс разгромил Северную Македонию и лишил ее шанса попасть на ЧМ-2026

Сборная Уэльса одержала крупную победу над Северной Македонией со счетом 7:1.
Фото: Getty Images
Хет-трик в матче оформил Гарри Уилсон. Также голами отличились Дэвид Брукс, Бреннан Джонсон, Дэниел Джеймс и Натан Броудхед. Единственный мяч за сборную Северной Македонии забил Боян Миовски.

Сборная Уэльса набрала 16 очков и остановилась на 2-й строчке в группе J отборочного турнира ЧМ-2026. Северная Македония расположилась на 3-й строчке с 13-ю баллами в активе.

Квалификация ЧМ-2026

Группа J. 10 тур

Голы: Уилсон, 18 (пен), 75, 81 (пен), Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Броудхед, 89 - Миовски, 23.

Уэльс: Дарлоу, Дасилва, Лоулор, Родон, Уильямс, Джонсон, Шиэн, Каллен, Брукс, Джеймс, Уилсон.

Северная Македония: Димитриевски, Ашковски, Стойчевски, Велкоски, Зайков, Илиевски, Костадинов, Барди, Алими, Элмаз, Миовски.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится