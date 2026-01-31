В Германии отказались от обсуждения бойкота чемпионата мира-2026

Немецкий футбольный союз дал понять, что вопрос отказа от участия в чемпионате мира 2026 года на данный момент не стоит на повестке.

Фото: ФИФА

В организации подчеркнули, что никаких решений в сторону бойкота мирового первенства не рассматривается. На сайте DFB заявили, что турнир, который примут США, Канада и Мексика, воспринимается прежде всего как международное спортивное событие, способное объединять страны и болельщиков. По этой причине союз не видит оснований для отказа от участия сборной Германии в мундиале.



Ранее в немецком обществе активно обсуждалась возможность бойкота: согласно социологическим опросам, почти половина респондентов поддерживают подобную инициативу. Тем не менее, позиция футбольных властей остаётся иной.



Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах Северной Америки.