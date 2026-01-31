Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
РодинаНе начат

В Германии отказались от обсуждения бойкота чемпионата мира-2026

Немецкий футбольный союз дал понять, что вопрос отказа от участия в чемпионате мира 2026 года на данный момент не стоит на повестке.
Фото: ФИФА
В организации подчеркнули, что никаких решений в сторону бойкота мирового первенства не рассматривается. На сайте DFB заявили, что турнир, который примут США, Канада и Мексика, воспринимается прежде всего как международное спортивное событие, способное объединять страны и болельщиков. По этой причине союз не видит оснований для отказа от участия сборной Германии в мундиале.

Ранее в немецком обществе активно обсуждалась возможность бойкота: согласно социологическим опросам, почти половина респондентов поддерживают подобную инициативу. Тем не менее, позиция футбольных властей остаётся иной.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах Северной Америки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится