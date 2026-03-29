Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

В сборной Франции вновь сделали выбор не в пользу Шевалье

Люка Шевалье вновь начал матч сборной Франции в запасе.
Фото: Getty Images
Голкипер "ПСЖ" включён в заявку на товарищескую встречу с Колумбией, однако в стартовом составе не появился.

Это уже вторая игра подряд, в которой вратарь остаётся на скамейке: ранее он не вышел с первых минут и в матче с Бразилией (2:1).

На клубном уровне ситуация схожая: с начала февраля француз не получает игрового времени в "ПСЖ", где место в воротах занимает Матвей Сафонов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится