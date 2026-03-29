В сборной Франции вновь сделали выбор не в пользу Шевалье

Люка Шевалье вновь начал матч сборной Франции в запасе.

Голкипер "ПСЖ" включён в заявку на товарищескую встречу с Колумбией, однако в стартовом составе не появился.



Это уже вторая игра подряд, в которой вратарь остаётся на скамейке: ранее он не вышел с первых минут и в матче с Бразилией (2:1).



На клубном уровне ситуация схожая: с начала февраля француз не получает игрового времени в "ПСЖ", где место в воротах занимает Матвей Сафонов.