Гасилин рассказал, какие игроки могут стать звёздами ЧМ-2026

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Я бы выделил Депая из сборной Нидерландов. Он всегда играет феноменально в национальной команде", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ"

Среди прочих, Гасилин выделил голландского нападающего Мемфиса Депая, который уже два года не играет в Европе."Олисе из Франции шикарный. Он проводит очень сильный сезон. Сейчас он — один из лучших футболистов на своей позиции. Ямаль, наверное, не сыграет первые матчи… В сборной Америки может тащить Пулишич…Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Матчем-открытием турнира станет игра между сборными Мексики и ЮАР, которая пройдёт на стадионе "Ацтека" в Мехико 11 июня. Начало — в 22:00 мск.