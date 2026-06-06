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Гасилин рассказал, какие игроки могут стать звёздами ЧМ-2026

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин поделился мнением о том, какие футболисты могут ярко проявить себя на предстоящем чемпионате мира и стать звёздами турнира.
Фото: ESPN
Среди прочих, Гасилин выделил голландского нападающего Мемфиса Депая, который уже два года не играет в Европе.

"Олисе из Франции шикарный. Он проводит очень сильный сезон. Сейчас он — один из лучших футболистов на своей позиции. Ямаль, наверное, не сыграет первые матчи… В сборной Америки может тащить Пулишич…

Я бы выделил Депая из сборной Нидерландов. Он всегда играет феноменально в национальной команде", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Матчем-открытием турнира станет игра между сборными Мексики и ЮАР, которая пройдёт на стадионе "Ацтека" в Мехико 11 июня. Начало — в 22:00 мск.

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