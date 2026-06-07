Колосков назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года и назвал сборные, которые, по его мнению, будут претендовать на победу в турнире.



Фото: УЕФА





- Я ко всем отношусь одинаково, кроме нашей сборной. Понятно, что есть команды, которые можно отнести к фаворитам - те же аргентинцы, французы, англичане, бразильцы, испанцы, - передаёт слова Колоскова "Чемпионат"

Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Впервые в истории участие в турнире примут 48 национальных команд. Функционер отметил, что не выделяет для себя какую-то одну команду, однако к числу главных соискателей трофея отнёс сразу несколько национальных сборных.Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Впервые в истории участие в турнире примут 48 национальных команд.