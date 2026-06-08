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Кузнецов поделился мнением о том, кто станет главной звездой ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов выделил футболиста, которому под силу стать звездой предстоящего чемпионата мира.
Фото: Getty Images
По мнению Кузнецова, этим игроком может стать полузащитник сборной Франции Майкл Олисе.

"Он уже зарекомендовал себя, на него претендует много топовых клубов. Думаю, Олисе должен стрельнуть. Ветераны, которые хорошо выступали в этом году, тоже стрельнут.

Чемпионат мира всегда даёт нам возможность увидеть новые лица, фигуры, звёзды. Надеюсь, в этом году будет так же", — передаёт слова Кузнецова "Матч ТВ".

В сезоне 2025/2026 Майкл Олисе провёл за мюнхенскую "Баварию" 52 матча, забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

За сборную Франции Олисе выступает с 2024 года. На данный момент в его активе — 16 встреч, 4 гола и 3 ассиста в составе трёхцветных.

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