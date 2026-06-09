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Трининад и ТобагоЗавершен

Российский тренер объяснил, как Захаряну перезапустить карьеру

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем Арсена Захаряна, который может покинуть "Реал Сосьедад".
Фото: Getty Images
Специалист считает, что для перезапуска карьеры футболисту стоит вернуться в московское "Динамо".

- Захаряну давным-давно надо было вернуться в "Динамо". Он не в своей тарелке в "Реал Сосьедаде", это очевидно. Для того, чтобы перезагрузить свою карьеру, нужно вернуться и поиграть за "Динамо", - цитирует Непомнящего "Советский спорт".

Напомним, Захарян перебрался в Испанию летом 2023 года. Однако за время выступлений в составе команды из Сан-Себастьяна россиянину помешали закрепиться в основе многочисленные травмы.

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