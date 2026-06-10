Тренер Тринидада и Тобаго: было большим удовольствием сыграть со сборной России

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг подвёл итоги товарищеского поединка против России.

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- Было большим удовольствием сыграть со сборной России . Игра была тяжелой, мы пропустили быстрый гол. Создавали моменты, но не реализовали их. Россия проявила себя очень хорошо, - приводит слова Кинга "Матч ТВ"

Несмотря на поражение со счётом 0:3, специалист положительно оценил опыт, полученный его командой в Калининграде.Тренер также отметил, что его команда достойно выглядела на поле, а встреча с российской сборной стала полезной возможностью для молодых футболистов проявить себя.